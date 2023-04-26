تشرين والجيش يفتتحان إياب دوري كرة السلة للرجال بلقاء النواعير والحرية

يفتتح فريقا تشرين والجيش منافسات مرحلة الإياب من دوري كرة السلة لأندية الدرجة الأولى للرجال غداً بلقاء فريقي النواعير والحرية على التوالي في صالتي مدينة الأسد الرياضية باللاذقية والفيحاء بدمشق.

وتستكمل الجولة الأولى بعد غد بلقاء الاتحاد أهلي حلب مع الطليعة في صالة الحمدانية بحلب والكرامة مع الجلاء في صالة غزوان أبو زيد في حمص وحطين مع الوحدة في صالة مدينة الأسد الرياضية باللاذقية على أن يبدأ الوثبة أولى مبارياته بالإياب يوم الإثنين المقبل بلقائه الاتحاد أهلي حلب في صالة الحمدانية بحلب.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق مع بعضها ذهاباً وإياباً في الدور الأول ويهبط بنهايته الناديان الأخيران إلى الدرجة الثانية، ويتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور النهائي الذي يلعب فيه الأول مع الرابع والثاني مع الثالث للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس مباريات، ويتأهل الفائزان إلى النهائي ويلعبان به للفوز بثلاث من أصل خمس مباريات أيضاً.

وفي ختام مرحلة الذهاب تصدر الاتحاد أهلي حلب ترتيب الفرق برصيد 19 نقطة يليه فريق الجيش والنواعير بـ18 نقطة لكل منهما، ثم الجلاء بـ17 نقطة فالوحدة والكرامة بـ16 نقطة لكل منهما، ثم تشرين بـ14 نقطة والحرية بـ13 نقطة، وحطين بـ12 نقطة والوثبة والطليعة بـ11 نقطة لكل منهما.