تقديرات بإنتاج 138 ألف طن من القمح في الغاب

توقعت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بحماة بشكل أولي أن يتم إنتاج أكثر من 138 ألف طن قمحاً من الأراضي الواقعة تحت إشراف عملها للموسم الحالي.

وتشير التقديرات الأولية إلى إنتاج 136126 طناً من القمح في الأراضي المروية بمتوسط إنتاج 2680 كيلوغراما للهكتار الواحد مقابل 1994 طناً من الأراضي البعلية بمتوسط إنتاج 916 كيلو للهكتار الواحد، كما تم تقسيم الأراضي المزروعة بالقمح إلى ثلاثة مستويات حددت كمية الإنتاج المتوقعة من جيدة إلى متوسطة وإلى ضعيفة.

ويعود تراجع تقديرات الإنتاج الأولية من محصول القمح هذا الموسم إلى عدد من العوامل التي أثرت على عملية الزراعة والإنبات، منها تعرض المحصول في شهر شباط إلى الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي تسببت بحدوث أعفان الجذور بشكل جزئي، وبالتالي تخفيض كمية الإنتاج، إضافة إلى تعرض المحصول إلى رياح عاصفة في نهاية آذار الماضي تسببت بأضرار ميكانيكية على الأوراق، وخاصة الورقة العلمية ما أدى إلى تشققها.

وتبلغ المساحة النهائية المزروعة بالقمح في أراضي منطقة الغاب 52958 هكتاراً من إجمالي الخطة المقررة للموسم الحالي والبالغة 52725 هكتاراً بنسبة تنفيذ تجاوزت 100 بالمئة، وتتوزع الحقول المزروعة بالمحصول الاستراتيجي على كل الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة.