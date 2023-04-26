تنفيذ مذكرة التفاهم حول تطوير تقنيات الخزينة العامة محور مناقشات سورية روسية

موسكو – سانا

تابع وفدٌ من وزارة المالية مع الجانب الروسي خطوات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وخزانة روسيا الاتحادية، بشأن تطوير تقنيات الخزينة وأتمتة إجراءات تنفيذ الموازنة والاطلاع على أفضل التقنيات الروسية في هذا المجال.

جاء ذلك في زيارة يقوم بها وفد من وزارة المالية إلى روسيا الاتحادية اطّلع خلالها على مراحل العمل الناظمة لأتمتة الموازنة وتنفيذ واقعات الخزينة في روسيا الاتحادية، وكيفية الاستفادة من هذه التجربة الرائدة في تطوير منظومة عمل الخزينة، وأتمتة الموازنة العامة للدولة في سورية، ويضمّ الوفد معاون وزير المالية لشؤون الموازنة منهل هناوي ومدير الخزينة المركزية حسام فلوح ومدير الموازنة الاستثمارية بسام العلي ومدير الموازنة الجارية الدكتور محمد صفا ورئيسة دائرة المعلوماتية أمل المهايني.

وكانت وزارة المالية وقّعت مذكرة تفاهم مع خزانة روسيا الاتحادية في تشرين الأول العام الماضي حول التعاون الفني في المجال المالي، لتحديث نظام الخزينة العامة، من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين، وذلك خلال اجتماع ضمّ ممثلين عن الجانبين في قصر المؤتمرات بدمشق، ضمن أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك، لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجّرين السوريين.