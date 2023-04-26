صباغ يؤكّد أهمية تطوير العلاقات البرلمانية السورية الأبخازية

دمشق – سانا

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ متانة وقوة العلاقات السورية الأبخازية، وأهمية العمل على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، وخاصةً في المجال البرلماني.

وأشار صباغ خلال لقائه سفير جمهورية أبخازيا لدى سورية خوتابا باغرات راشوفيتش إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مجلسي الشعب في كلا البلدين، وتبادل الزيارات والخبرات بما يحقق المنفعة المشتركة للشعبين الصديقين، مثمناً مواقف أبخازيا المشرفة الداعمة لسورية وقضاياها، إضافةً إلى موقفها الإنساني وتضامنها مع الشعب السوري في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في شباط الماضي.

من جهته أكد السفير راشوفيتش أن سورية ورغم كل ما تعرّضت له من ظروف صعبة تمثلت بالحرب والزلزال وتداعياتهما ستبقى كما هي قوية لا يمكن كسرها، تستمد قوتها من إرادة شعبها، مبيناً أهمية العمل على تطوير العلاقات معها في مختلف المجالات لتحقيق مزيد من التقدم وتعزيز دور لجنتي الصداقة البرلمانية في كلا البلدين لما فيه الخير لشعبيهما، متوجهاً بالتعازي لأهالي ضحايا كارثة الزلزال ولأهالي شهداء سورية الأبرار.

حضر اللقاء أعضاء مكتب مجلس الشعب وأعضاء مكتب لجنة الصداقة السورية الأبخازية في المجلس.