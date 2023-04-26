26-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

ضبط معمل أغذية أطفال بحماة يستخدم مواد منتهية الصلاحية

بشار المحمد

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة خلال جولة على معمل لأغذية الأطفال مواد منتهية الصلاحية تدخل في الإنتاج، حيث تم تنظيم الضبط التمويني بحق المعمل وإتلاف الكمية أصولاً، مبيناً أنه تم أيضاً ضبط ومخالفة 18 مخبزاً بمخالفات نقص الوزن وسوء التصنيع، وتغريم المخالفين بمبلغ نحو 73 مليون ليرة سورية.

ولفت إلى أن الضبوط شملت الاتجار بالدقيق التمويني بحق أحد المخابز بكمية 200 كغ، وتغريم المخالف بمبلغ 3 ملايين ليرة، إضافة إلى مصادرة الكمية، كما تم ضبط محطة أوكتان طريق حمص بتقاضي أسعار زائدة لقاء بيع بنزين أوكتان 95، مضيفاً: إن عناصر المديرية نظمت ضبطين بتهمة حيازة وبيع مواد مجهولة المصدر.

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