عمران درعا: 100 بالمئة نسبة زيادة توريدات الإسمنت

تحسنت توريدات فرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء بدرعا “عمران” خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي.

وبين مدير الفرع رامي النجم أن التوريدات اليومية للفرع حالياً تصل إلى نحو 120 طناً، مقابل نصف الكمية في الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الكميات الواردة يتم توزيعها على مشاريع القطاع العام ورخص البناء والحرفيين وطلبات الترميم، مع إعطاء الأولوية لمشاريع القطاع العام.

وأضاف: إن كمية مبيعات الفرع من الإسمنت خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 6317 طناً بقيمة إجمالية بلغت 2.573 مليار ليرة، مبيناً أن لدى الفرع مراكز رئيسة في درعا وإزرع والصنمين ومراكز فرعية في نوى وجاسم وداعل وخربة غزالة توزع المادة بشكل مباشر حسب عدد الرخص الحرفية المسجلة لديها.

وأكد عدد من المقاولين ومنهم معن محمد أن الكميات الواردة لفرع درعا قليلة مقارنة مع الاحتياج والمشاريع المنفذة ومع حالات الترميم وإعادة الإعمار التي تشمل كل أرجاء المحافظة، داعياً إلى زيادة الكميات وإعادة افتتاح بعض المراكز التي أغلقت بسبب الأحداث، ولا سيما في المسيفرة وبصرى الشام والشجرة وطفس والحراك.