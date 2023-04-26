قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وشددت إجراءاتها العسكرية فيها للتضييق على الفلسطينيين وعرقلة حركة تنقلاتهم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيرزيت وعطارة شمال رام الله وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، وأغلقت الطريق المؤدي إلى منطقة عيون الحرامية شمال رام الله ومنعت مرور مركبات الفلسطينيين في هذا الطريق الحيوي الذي يربط بين مدينتي رام الله ونابلس.

وأغلقت حاجز عناب شرق طولكرم وحاجز شوفة جنوب شرق المدينة، وانتشرت بأعداد كبيرة على طول الطريق الرئيسي الواصل بين بلدتي بلعا وعنبتا شرق طولكرم، وأغلقت مداخل ومخارج البلدتين.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية برقة والمسعودية وبعض الطرق الفرعية المؤدية إليهما غرب نابلس، وكثفت حواجزها في الطريق المؤدية من بلدة بزاريا شمال غرب نابلس إلى المدينة وسط انتشار كثيف للمستوطنين في هذه المناطق.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم التاسع عشر تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير في الأغوار الشمالية مع تجمع عشرات المستوطنين عند حاجز الحمرا.

وفي سياق متصل اقتحم مستوطنون إسرائيليون المنطقة الواقعة بين قريتي جالود وقصرة جنوب نابلس، وأحرقوا منزلاً.