ماذا تعرفين عن حب الأم؟ وما هي غريزة الأمومة؟ عندما يضغط أحدهم على مفتاح روحك ويبقيها مضاءة إلى الأبد!!

“البعث الأسبوعية” ــ لينا عدره

هناك أحاسيس تشعر بها المرأة فقط عندما تلد طفلاً. وهذه التجارب هي جزء من السحر الذي تنطوي عليه الأمومة. فما هو حدس الأم؟

بمجرد أن تحمل المرأة طفلها بين ذراعيها لأول مرة، تنشأ رابطة لا تصدق بينهما. ودون أن تدري، تشق غريزة الأمومة طريقها.. بم يتعلق الأمر؟

قبل ولادة الطفل، قد تشعر الكثير من النساء بالخوف لأنهن لا يعرفن ما يواجهنه؛ وبسبب هذا النقص في المعرفة، يعتقدن أنه ليس لديهن القدرات الكافية ليكنَ أمهات جيدات. بالطبع، هن مخطئان.

حب الأم هو أنقى حب ولا غنى عنه. ومعه، تبرز المرأة صفات لم تتخيل امتلاكها أبداً وتصبح تدريجياً أماً مثالية.

وهناك اليوم الكثير من المواد الداعمة لتسهيل الأمومة: ملايين البرامج التعليمية بشأن كيفية القيام بالأشياء في انتظارك على الإنترنت لمساعدتك في مهامك اليومية؛ كتب ومدونات وشبكات اجتماعية، وتشكل حلفاء أساسيين في حياة مليئة بالتحديات للأم الجديدة.

ومع ذلك، ليس هناك شك في أن أفضل أداة يجب على الأم أن تربطها بطفلها وتقرر ما يجب القيام به في المواقف المختلفة هي غريزة الأمومة لديها.

ما هي غريزة الأمومة؟

يمكن أن يكون لغريزة الأمومة عدد لا حصر له من التعريفات. وبشكل عام، توصف بأنها “ما تعرفه الأمهات وما لايعرفنه وكيف يعرفنه”.

ويمكن أن تكون الرابطة القوية التي تربط الأمهات بأطفالهن منذ فترة الحمل مسؤولة عن تنمية “الحاسة السادسة”.

وتنمي المرأة غريزة الأمومة بتربية أطفالها، حيث تصبح الرابطة بينهما أقوى وأقوى بفضل تجربة بعض اللحظات الساحرة حقاً، والبعض الآخر الأقل متعة، ولكنها تساهم أيضاً في هذا الاتحاد.

كيف تتجلى غريزة الأمومة؟

يمكن أن تظهر غريزة الأمومة بعدة طرق، ولكن الأكثر شيوعاً هي:

– توقعات الأحداث: كأم، كان لديك بالتأكيد شعور بأن شيئاً ما سيحدث أو حدث لطفلك. تجدين نفسك في منتصف يوم عمل مثل أي شخص آخر، وفي وسط اللا مكان، هناك شيء ما لا تعرفينه يشير إلى حدوث شيء ما.

بدون أي تفسير، ينبض قلبك بتسارع، وتشعر بالقلق والفراغ في معدتك. بعد فترة، يتصل شخص ما ليخبرك أن طفلك فقد حقيبته، أو سقط أثناء اللعب في باحة المدرسة.

عندما يكون لديك هذا الشعور، وبدون تفسير منطقي، فأنت تدرك أنك على حق: أنت تُظهرين غرائزك كأم.

فيما مضى، عندما لم يكن لديك أطفال بعد، ربما سمعت والدتك تقول: “لست مرتاحة تماماً لهذه الصديقة”، أو: “أنا لست مقتنعة بهذا الشخص كثيراً”. هذه التصريحات ليست سوى إعلانات دقيقة للتجربة والغريزة التي تمتلكها الأم فقط.

“الرابطة القوية التي تربط الأمهات بأطفالهن منذ فترة الحمل يمكن أن تكون مسؤولة عن تنمية” الحاسة السادسة”.

– توقع الفكر والعمل: يقوم العديد من الأطفال بأشياء غبية، ولكن قبل تنفيذ خطتهم، التي اعتقدوا أنها محددة جيداً، تكتشفها أمهم. كيف عرفت؟ هذا هو السؤال الذي ليس لديهم إجابة عليه.

بمجرد لمحة، يمكن للأم أن تشك في ما ينوي طفلها القيام به أو التفكير فيه؛ إنها تعرف أطفالها أكثر من أي شخص آخر وتضع نفسها في مقدمة أي إجراء يخططون للقيام به.

منذ الولادة، تراقب الأم بعناية تعبيرات الطفل أو الرضيع: أنواع البكاء، حركات اليد، الابتسامات، العبوس، من بين أمور أخرى. هذه الوثائق محفوظة وتزداد حكمة الأم مع الأيام.

تعتبر الإيماءات والحركات والنظرات علامات كافية على أن الأم تفكر في الشيفرة للوصول إلى استنتاج حول ما يفكر فيه طفلها أو يخطط له؛ وفي معظم الحالات، هي أيضاً على حق.

الخبرة والتحديات اليومية

إذا بدأت غرائز الأمومة لديك، فإن أفضل ما يمكنك فعله إذا كنت بعيدة عن طفلك الصغير هو الاتصال والتأكد من أن كل شيء تحت السيطرة. لا تدعي غرائزك تجعلك تفكر في أن الأشياء السيئة ستحدث دائماً.

من ناحية أخرى، إذا كنت تعتقدين أن غرائز الأمومة لديك ليست جيدة بما يكفي، فلا تقلقي.. إن الخبرة والتحديات اليومية هي ما سيصقل هذا المعنى الجديد الذي اكتسبتيه مع الأمومة.

إن غريزة الأمومة مثيرة بكل بساطة، فهي تحفز وتعد وتحذر الأمهات من أي حدث قادم، فلا تثبطي عزيمتك وثقي بهذه الحاسة السادسة التي جاءت إليك لتبقى وتساعدك في التغلب على التحديات التي تنتظرك كأم.

حب الأم فريد من نوعه

هل تساءلت يوماً كيف تشعر الأمهات بشيء شديد الحدة تجاه أطفالهن؟ في الواقع، غالباً ما يفلت هذا الشعور النقي والطبيعي من فهمنا.

عندما نكون صغاراً، غالباً ما يصعب علينا فهم مدى حب أمهاتنا لنا. إنه شعور يبدو طبيعياً بالنسبة لنا. لكننا لا نفهمها. عندما نكبر، ندرك أن حب الأم فريد من نوعه. في الواقع، إنه قادر على التغلب على أي شعور آخر في العالم.

لقد حصلنا عليه أخيراً في مرحلة ما. خاصة إذا كنت امرأة وأنت محظوظ بما يكفي لتكوني أماً في يوم من الأيام. عندها فقط ندرك أنه لا يوجد شيء في العالم يمكن مقارنته بحب الأم. ثم نبدأ في فهم ما مرت به أمهاتنا طوال هذا الوقت.

حب الأم فريد ولا ينسى أبداً

وحتى نصبح أمهات، لا نؤمن بالعديد من الأشياء. وعلى سبيل المثال، يبدو أن من المستحيل أن يتمكنوا دائماً من تذكر الكثير من عناصر حياتنا أو عناصر إخوتنا وأخواتنا.

ومع ذلك، أدركنا لاحقاً أنه حقيقي. وعلى ما يبدو فإن كل أم مزودة بجهاز توقيت لولادة أطفالها. وهذا الجهاز يسمح لهن بتخزين وتذكر كل شيء صغير يحدث في حياتهن.

وبالمثل، فإن كل أم فريدة ولا تضاهى. وسيظل حب الأم لأطفالها هو نفسه دائماً. إنه قوي وطويل لدرجة أنه قادر على التغلب على أي عقبات قد تنشأ، وستفعل الأم أي شيء لإسعاد أطفالها. وعلى الرغم من أنهن أحياناً يصرخن ويوبخننا وحتى يضربننا، ليس هناك أحد في العالم يمكن أن يحبنا مثل المرأة التي أعطتنا الحياة.

ضربة الصاعقة

عندما تصبحين أماً، فإنك تدركين أن ضربة الصاعقة، أو الحب من النظرة الأولى موجود. وحتى قبل أن يكون لديك طفلك بجانبك، ستكونين قادرة على أن تحبيه أكثر من أي شخص آخر في العالم. إنه شعور ينشأ على الفور، تقريباً مثلما يضغط أحدهم على مفتاح روحك ويبقيها مضاءة إلى الأبد، لأنه بالإضافة إلى كونه فريداً، فإن حب الأم أبدي. إنه تواصل مثالي لا يمكن التراجع عنه أبداً. وفي هذه المرحلة من حياتنا، نعلم أننا سنكون قادرين على التضحية بحياتنا من أجل أطفالنا، إذا حدث ذلك.

إن “حب الأم يعني السعادة والسلام. ليس عليك أن تكسبه أو تستحقه”، كما يقول اريك فروم.

حب الأم غير مشروط

وكل أم قادرة على حب أطفالها. وبغض النظر عن حالهم والظروف التي يتعين عليهم المرور بها، لا يحتاج الأطفال لكسب حب أمهاتم. إنه شيء يحدث بشكل طبيعي. وعندما يزداد عدد الأطفال، يزداد حب الأم أيضاً. حتى يشعروا جميعاً بالأمان الذي يمنحه لهم هذا الحب.

واحدة من أكبر مخاوف المرأة التي ستصبح أماً هي أنها لا تعرف ما إذا كانت قادرة على الشعور بحب الأم هذا. ومع ذلك، من الطبيعي أن يبدأ الطفل، من رحم المرأة، في إثارة هذا الحب فيها. لا يمكنك أن تحبي أي شخص آخر بنفس الطريقة أو بشكل مكثف.

يبدأ الطفل في شغل مساحات غير معروفة تماماً للمرأة. وفي النهاية، تدرك أنها لا تحتاج إلى تعلم حب ورعاية طفل. وتوضح لنا الطبيعة أن كونك أماً هو أمر غريزي وكامل، وأن عليك فقط أن تتعلمي كيف تستفيدين منه.

مصدر لا ينضب للأمن

إن الأمان الذي تنقله الأم هو آلية بيولوجية وحيوية تسمح للأطفال بالبقاء على قيد الحياة في هذا العالم الجديد. وفي الواقع، عند الولادة، يكونون الأطفال ضعفاء لدرجة أنهم لا يستطيعون العيش إذا لم يتم إطعامهم وحمايتهم. وهذان العنصران يأتيان إليهم مباشرة من الأم.

لقد ثبت أنه ليس فقط جسمك، ولكن أيضاً دماغك يتغير عندما تصبحين أماً. وق تم تطوير ذلك للسماح لك بضمان حماية الأطفال ورعايتهم، مثل أي أم من أنواع الحيوانات.

إننا نعيش الحب غير المشروط الذي يزداد كل يوم.. إنه يتعلق بحب الأم الذي يجب أن نقدره ونعلم الجميع تقديره. وبغض النظر عن الطريقة التي نتصرف بها، ستحبنا أمهاتنا دائماً أكثر مما يحببن أنفسهن.

في الواقع، إنه شيء فريد وصاف وطبيعي، وعليك فقط أن تشعر به. عليك أن تدع نفسك تنجرف بعيداً عن هذا الحب لتعرف ما يعنيه حقاً أن تحب وأن تكون محبوباً.