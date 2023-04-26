مباحثات سورية إيرانية لتطوير التقنيات الصناعية وخطوط الإنتاج

بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، مع معاون وزير النفط الإيراني مدير الشركة العامة للصناعات البتروكيماوية مرتضى شاهميرزاي والوفد المرافق له اليوم، سبل تعزيز وتطوير التعاون بين سورية وإيران، في مجال تطوير التقنيات الصناعية وخطوط الإنتاج، وبما يخدم مصلحة البلدين.

وأشار جوخدار خلال اللقاء إلى ضرورة تطوير خطوط الإنتاج في القطاع الصناعي في سورية، وإعادة تأهيله بعد التدمير الممنهج الذي تعرض له خلال الحرب، والاستفادة من الخبرات الإيرانية، وخصوصاً في مجال تصنيع البطاريات الكهربائية، في ظل التوجه العالمي لمجال الطاقات المتجددة، والآلات الزراعية، والإطارات، وتطوير نظام الفلترة في معامل الإسمنت للحد من الانبعاثات الملوثة، إضافة إلى إنتاج الكابلات الضوئية.

وأكد وزير الصناعة استعداد الوزارة للتعاون في كل مجالات تنمية التعاون الصناعي بين البلدين، في القطاعين العام والخاص.

بدوره أكد شاهميرزاي رغبة بلاده في تزويد الجانب السوري بالخبرات والتجارب الرائدة لدى الجانب الإيراني، من تقنيات عالية منافسة على المستوى العالمي في مجال الصناعات البتروكيماوية والكهربائية والإلكترونية والنسيجية وتطوير خطوط الإنتاج.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على متابعة اللقاءات التخصصية وتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع المباحثات ضمن خطوات تنفيذية.

حضر اللقاء معاونا وزير الصناعة المهندس أسعد وردة، وأيمن الخوري، ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطيع الريم، ومدير سياسات التسويق حيان عباس، والمدير الفني والإنتاجي مهند جركس، ومدير التكاليف إياد خضور.