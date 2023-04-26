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26-أبريل-2023
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مكافحة حشرة السونة في 130 هكتار من محصول قمح بحمص
الصين تنتج 85 طناً من الذهب في الربع الأول من 2023
متوسط نصيب الفرد عالمياً من المياه 6750 م3 سنوياً.. وحصة المواطن في سورية 600 م3 سنوياً
التجهيز لإعادة تشجير طريق مطار دمشق الدولي
جريدة البعث
يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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مجلة البعث الأسبوعية
الاعداد PDF
مجلة البعث الأسبوعية العدد 111
26-أبريل-2023
وفاء سلمان
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