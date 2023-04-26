محافظ اللاذقية يبحث مع رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي دعم متضرري الزلزال

اللاذقية – مروان حويجة

بحث محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال، مع رئيس وفد الهلال الاحمر الإماراتي محمد خميس الكعبي جوانب التعاون، والأولويات في إطار المبادرات الإنسانية التي يوليها الهلال الاحمر أهمية من خلال عملية الفارس الشهم ٢ التي أطلقتها دولة الامارات العربية المتحدة لدعم المتضررين من الزلزال.

وتناول الحديث المراحل التي وصل إليها تنفيذ مشروع المساكن المؤقتة والمتابعة الدورية لها، وإمكانيات التعاون في مشاريع مماثلة، في ضوء الحاجة لتأمين عدد أكبر من المساكن، كما تم التطرّق خلال اللقاء إلى مبادرات تتعلق بالتعاون مع مديرية الصحة للوصول إلى المرضى في الأرياف، وتقديم الرعاية الطبية والأدوية المناسبة، ومع مديرية التربية في مجال تأهيل وصيانة عدد من المدارس وفق الأولوية، إضافةً إلى عددٍ من المبادرات الخيرية والإنسانية التي تعود بمنافع مجتمعية على نطاق واسع .

حضر اللقاء رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب، ونائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس فراس السوسي.