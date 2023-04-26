مكافحة حشرة السونة في 130 هكتار من محصول قمح بحمص

حمص –سمر محفوض

تتابع اللجان الفنية في مديرية زراعة حمص مراقبة الحالة الفنية لمحصول القمح ومكافحة الإصابة بحشرة السونة التي تسبب خسائر كبيرة بمحصول القمح.

وأوضح مدير الزراعة المهندس يونس حمدان أن المديرية قامت بمكافحة حشرة السونة في حوالي 130 هكتاراً مصابة بالحشرة في مناطق الرستن وسهل البقيعة والمركز الغربي –دير بعلبة من اجمالي المساحة المزروعة بالقمح، علماً أن عمليات التحري مستمرة في كافة المناطق والحشرة دون العتبة الاقتصادية المؤذية، كما تم مكافحة آفة دودة الزرع في حوالي 700 هكتار، وأضاف حمدان أن الوضع العام للمحصول جيد ويتم العمل حالياً على حصر المساحات الجاهزة للبدء بموسم الحصاد من غير الجاهزة، كما ويتم تقدير حجم الإنتاج على مستوى الحائز، لاسيما أن تقديرات الإنتاج تتعلق بوصول المحصول في كافة المناطق إلى مرحلة الإسبال وهو المتفاوت بين منطقة وأخرى مما يسبب بعض التأخير في إعطاء تقديرات الإنتاج بشكل صحيح، وبالنسبة لمحصول الشعير البعل فقد تأثر بانحباس الأمطارخلال مرحلة الاستطالة ونسبة الضرر 35%.

وبين مدير الزراعة أن مياه ساقية الري مفتوحة بشكل مستمر وأن جميع الشبكات تعمل كشبكة ري حمص حماة وشبكة ري أعالي العاصي والحولة حتى إعطاء آخر رية تكميلية لمحصول القمح المروي على الشبكة.

وبالنسبة لتوزيع المازوت الزراعي فيتم وفق آلية التوزيع المعتمدة وبحسب الكميات الواردة وحصة القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي حوالي 16% من مخصصات المحافظة من المازوت، والتوزيع عبر البطاقة الكرتونية المعتمدة بالسعر المدعوم وفق أولويات الروزنامة الزراعية وأن الأولويات بالتوزيع تخص القمح المروي عن طريق الآبار وكذلك الأمر بالنسبة للخضراوات والمحاصيل عامة.