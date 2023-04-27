احتفالية “تراثي هويتي.. وكتابي صديقي” في درعا

درعا – دعاء الرفاعي

احتفت مديرية الثقافة في درعا بيومي التراث والكتاب العالمي، وذلك من خلال احتفالية “تراثي هويتي.. وكتابي صديقي”، التي تخللتها عروض فنية ووصلات غنائية موسيقية تراثية، وفقرات مسرحية، ولوحات رقص تعبيري.

وأوضح مدير الثقافة عدنان الفلاح أن الكتاب والتراث يحملان قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، مبيناً أن الفعاليات ستستمر على مدى يومين، كمبادرة لإعادة إحياء وتفعيل النشاط الثقافي بما يحاكي فلكلور وتراث المحافظة، علماً أن المعرض الفني المشترك ضمّ لوحات فنية وأدوات تراثية فلكلورية ويعكس حلقة الوصل بين الحاضر والماضي.

وأشار رئيس اتحاد الكتّاب العرب فرع درعا إبراهيم ياسين إلى أهمية الاحتفاء بهذا اليوم في ظلّ انتشار وسائل الاتصال الحديثة، مؤكداً حالة التماهي ما بين الكتاب والتراث في تعزيز وتفعيل دور تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا من خلال عرض كتب تؤرخ للفلكلور والتراث الشعبي.

عدد من المثقفين والمفكرين بيّنوا أن حالة التعافي التي تشهدها المحافظة تشجع على زيادة هكذا نشاطات من شأنها حثّ الأجيال الشابة على القراءة ونشر ثقافة مجتمعهم التي نفخر بمكوناتها، سواء التراثية أو الثقافية، مؤكدين أن هذا الجيل الشاب بحاجة لمساحات للفرح بعد الحرب الإرهابية القذرة التي استهدفت كلّ شيء حتى أطفالنا، وهذه الاحتفالية التي تقام اليوم على أرض مدينة درعا هي انتصار آخر في سجل انتصاراتنا على الإرهاب.

يُشار إلى أن الفقرات واللوحات تعبّر عن تراث حوران، وكانت هناك فقرات غنائية ومسرحية بعنوان “سوق عكاظ” قدمتها مجموعة من الأطفال.