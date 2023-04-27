27-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

الأرجنتين تقرر دفع ثمن وارداتها من الصين باليوان بدلا من الدولار

محمد عباس
أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا أنّ بلاده تعتزم تسديد ثمن وارداتها الصينية باليوان بدلاً من الدولار الأميركي، وذلك للحد من استنزاف احتياطاتها من العملات الصعبة.

وقال ماسا خلال اجتماع في بوينس آيرس مع السفير الصيني زو شياولي إنّ الأرجنتين ستبرمج جزءاً من وارداتها باليوان (بما يساوي) أكثر من مليار دولار الشهر المقبل.

وأكد أنّ هذه الآلية ستحل مكان استخدام احتياطات الأرجنتين المتناقصة من الدولار.

واتهمت الحكومة الأرجنتينية المعارضة اليمينية في البلاد بالتسبب في تقهقهر قيمة البيزو مقابل الدولار، وأمرت بفتح تحقيق بذلك.

وسجل سعر البيزو 227 مقابل الدولار في سوق الصرف الرسمية الثلاثاء، لكنّه شهد تراجعاً أكبر في السوق “الزرقاء” الموازية.

والسوق الزرقاء هي السوق التي تكون فيها المنافسة قليلة أو معدومة.

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