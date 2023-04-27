الأرجنتين تقرر دفع ثمن وارداتها من الصين باليوان بدلا من الدولار

أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا أنّ بلاده تعتزم تسديد ثمن وارداتها الصينية باليوان بدلاً من الدولار الأميركي، وذلك للحد من استنزاف احتياطاتها من العملات الصعبة.

وقال ماسا خلال اجتماع في بوينس آيرس مع السفير الصيني زو شياولي إنّ الأرجنتين ستبرمج جزءاً من وارداتها باليوان (بما يساوي) أكثر من مليار دولار الشهر المقبل.

وأكد أنّ هذه الآلية ستحل مكان استخدام احتياطات الأرجنتين المتناقصة من الدولار.

واتهمت الحكومة الأرجنتينية المعارضة اليمينية في البلاد بالتسبب في تقهقهر قيمة البيزو مقابل الدولار، وأمرت بفتح تحقيق بذلك.

وسجل سعر البيزو 227 مقابل الدولار في سوق الصرف الرسمية الثلاثاء، لكنّه شهد تراجعاً أكبر في السوق “الزرقاء” الموازية.

والسوق الزرقاء هي السوق التي تكون فيها المنافسة قليلة أو معدومة.