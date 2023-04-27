الجيش الروسي يسيطر على أربعة أحياء في باخموت ويضيّق الخناق على القوات الأوكرانية

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوّاتها قضت على 670 جندياً أوكرانياً ومرتزقاً أجنبياً، وأسقطت طائرة مقاتلة من طراز (سو 24)، وتم تدمير مدافع ومدرعات أوكرانية خلال سير العمليات القتالية ليوم أمس.

ففي اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية حيث تم صدّ أعمال 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 110 جنود وتم تدمير مدرّعتين قتاليتين و3 مركبات إضافة إلى راجمة صواريخ غراد.

وفي اتجاه كراسنوليمان، أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الروسية عدداً من الأهداف في وحدات القوات الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وألحقت بالعدو خسائر تصل إلى أكثر من 70 جندياً أوكرانياً وتم تدمير مدرّعة قتالية ومركبتين ومدفع هاوتزر30 دي ومدفع غفوزديكا.

وفي اتجاه دونيتسك، نجحت مفارز الهجوم الروسية من خلال عملياتها النشطة في السيطرة على أربعة أحياء في الجزء الشمالي الغربي والغربي والجنوبي الغربي من مدينة أرتيوموفسك باخموت، بينما تحاصر وحدات القوات المحمولة جواً الضواحي الشمالية والجنوبية للمدينة، وتدعم الأعمال القتالية لمفارز الهجوم.

وألحقت قوات الجنوب خسائر بين صفوف العدو في مناطق قرى ستوبوتشكي وتشاسوف يار وكالينينا وتم تنفيذ 4 طلعات جوية خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما أتمّت وحدات المدفعية 59 مهمّة لإطلاق النار وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 400 جندي أوكراني ومرتزق وتم تدمير مدرّعتي مشاة و6 مدرعات قتالية و4 مركبات ومدفعي هاوتزر، إضافة إلى مدفع غفوزديكا.

أما في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، فقد ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية خسائر تقدّر بـ60 جندياً وتم تدمير مدرعة لنقل الجنود ومركبة قتالية لنظام الصواريخ المضادة للطائرات و3 مركبات ونظام مدفعي (ام 777) أمريكي الصنع، كما تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء رقم 72 الميكانيكي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي اتجاه خيرسون، تمت تصفية ما يصل إلى 30 جندياً أوكرانياً وتدمير 4 قاذفات لنظام الصواريخ اس 300 المضادة للطائرات ومدفع جيبارد المضاد للطائرات ألماني الصنع وسيارتين ومدفعي هاوتزر، كما ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعة (سيلا) أضراراً بـ78 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 109 مقاطعات.

ووفق البيان تمّت إصابة مراكز القيادة والمراقبة لوحدات قوات العمليات الخاصة الأوكرانية الجنوبية ولواء المشاة الميكانيكي رقم 110 ولواء المشاة الآلي رقم 58 وتم تدمير محطتي رادار أوكرانيتين لكشف وتتبّع الأهداف الجوية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك أسقطت القوات الجوية الفضائية الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز سو24 واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 4 صواريخ من راجمات هيمارس وتم تدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقتي خاركوف وخيرسون وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير 413 طائرة و228 مروحية و3882 طائرة دون طيار و421 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و8878 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و1095 راجمة صواريخ متعددة و4671 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون و9805 مركبات عسكرية خاصة.

من جهة ثانية، قُتل شرطي وأصيب آخر في انفجار اليوم وقع قرب مبنى سكني في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه الروسية.

وذكرت السلطات المحلية في بيان نقلته وكالة نوفوستي أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم عند مدخل مبنى سكني في ميليتوبول، ما أسفر عن إصابة اثنين من رجال الشرطة تم نقلهما إلى المستشفى، وبعد ذلك توفي أحدهما متأثراً بجراحه.

وتتعرّض مدينة ميليتوبول لهجمات من مخرّبين أوكرانيين، حيث أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي أن مخرّبين أوكرانيين يقفون وراء تفجير وقع السبت الماضي في مجمع للقاطرات في المدينة.