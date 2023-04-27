السورية للتجارة بحماة تطلق مشروعاً لتجميد البازلاء

تجربة فريدة أطلقها فرع السورية للتجارة بحماة لحفظ وتجميد 10 أطنان من حبوب البازلاء الخضراء في وحدات التبريد، ومن ثم طرحها لاحقاً بين أيدي المواطنين عبر صالات الفرع بأسعار مخفضة عن السوق.

وشكل الفرع في هذا الصدد وحدة عمل مكونة من 40 عاملاً لشراء ونقل، وتوضيب المادة بشكل طازج في أكياس غذائية بسعة 1 كيلوغرام.

وتقوم لجان التسويق بشراء المادة من حقول المزارعين مباشرة دون وسيط، لتنقل بعدها إلى وحدة التبريد التابعة للفرع، ومن ثم تقوم ورش بتفريغ حبات البازلاء من القشرة وتوضيبها في أكياس غذائية، وسيتم وضع قسم منها مبدئياً في صالات الفرع المزودة بأجهزة تبريد لكسر احتكار التجار للمادة وخفض أسعارها، والقسم الأكبر سيتم تجميده لمدة 5 أشهر، وبيعه في صالات الفرع مع الخريف المقبل، بهدف توفير حبوب البازلاء خضراء طازجة للمواطنين في ظل التقنين وعدم قدرتهم على تخزينها.

ويهدف شراء المادة من المزارعين إلى الحصول على جودة عالية وبأسعار تشجيعية تزيد عن أسعار سوق الهال لدعم الفلاحين، وكسر حلقة الوسيط، ثم بيع المادة للمواطنين بأسعار التكلفة مضافاً إليها هامش ربح بسيط.