الصين: أمريكا ودول غربية أخرى متورّطون بتحريض الانفصاليين في تايوان

بكين – سانا

جدّدت الصين تأكيدها تورّط الولايات المتحدة ودول غربية حليفة لها في تشجيع الانفصاليين في تايوان على المضيّ في أجندتهم غير الشرعية.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن، تشو فنغ ليان، المتحدّثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني قولها في مؤتمر صحفي، الأربعاء: إن سلطات “الحزب الديمقراطي التقدمي” في تايوان تسعى بشكل صارخ إلى تنفيذ نظرية (دولتين)، وتتواطأ مع قوى خارجية لتقسيم البلاد، كما أنها المخرّبة للوضع الراهن عبر مضيق تايوان، مضيفةً: إن الولايات المتحدة بدورها، إضافةً إلى دول غربية أخرى تشجّع قوى ما يسمّى (استقلال تايوان) الانفصالية لتعطيل إعادة التوحيد الوطني للصين، كما أن التحرّكات الأمريكية الأخيرة تهدف إلى التحريض على المواجهة عبر المضيق وبيع الأسلحة لتايوان، ما يشكّل خطراً على أهالي الجزيرة نفسها.

وتابعت: “لا يوجد في العالم سوى صين واحدة، وتايوان جزء لا يتجزأ منها”، لافتةً إلى أن حقيقة أن البر الرئيسي وتايوان ينتميان إلى صين واحدة لم تتغيّر، وأن سيادة الصين، ووحدة وسلامة أراضيها لا تحتمل أي تقسيم، ومشدّدةً عزم بكين على هزيمة القوى الانفصالية والتدخل الخارجي.