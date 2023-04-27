العراق يُجدّد تأكيد موقفه الثابت بدعم الشعب الفلسطيني

بغداد – سانا

جدّد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، تأكيد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية الداعم لنيل الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.

وأكّد الرئيس العراقي خلال لقائه مع وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية، زياد هب الريح، وفق ما نقلته وكالة “واع” ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق آماله ببناء الدولة الفلسطينية المستقلة، مبيّناً أهمية التضامن والتنسيق والعمل المشترك على المستويات كافة لإنهاء معاناته وحماية حقوقه.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أكّدت نهاية الشهر الفائت موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقه الذي لن يسقط بالتقادم.