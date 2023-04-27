القضاء الأمريكي: مسرب وثائق البنتاغون يشكل خطرا على الأمن القومي

قال ممثلو الادعاء الأمريكي إن جاك تيكسيرا عنصر الحرس الوطني الجوي المتهم بتسريب وثائق حساسة للبنتاغون ربما لا يزال بإمكانه الوصول إلى كنز من المعلومات السرية.

وقال ممثلو الادعاء في دعوى قضائية تطلب إبقاء تيكسيرا قيد الاحتجاز إن أخصائي تكنولوجيا المعلومات يمثل خطرا جسيما بالفرار وخطرا مستمرا على كل من الأمن القومي للولايات المتحدة والمجتمع زاعمين أن المعلومات التي حصل عليها تيكسيرا تتجاوز بكثير ما تم الكشف عنه علنا.

ووفقا لما ذكره المدعون فإن طبيعة المواد التي اطلع عليها المدعى عليه والتي لم تظهر جميعها علنا لها القدرة على إحداث أضرار جسيمة إضافية استثنائية للأمن القومي للولايات المتحدة إذا تم الكشف عنها.

وأضاف الادعاء إن تيكسيرا متهم بـخيانة قسمه ووطنه، ويبدو أنه اتخذ سلسلة من الخطوات المعوقة التي تهدف إلى إحباط قدرة الحكومة على التأكد من النطاق الكامل لما حصل عليه وعالم المستخدمين غير المصرح لهم الذين شارك معهم هذه المواد”.