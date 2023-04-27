باكستان.. مقتل 6 من عناصر الشرطة باشتباك مع إرهابيين في بلوشستان

من جهةٍ أخرى، لقي سبعة أشخاص مصرعهم، نتيجة حريق اندلع في قطار نقل ركاب جنوب باكستان.

وقال محسن سيال المسؤول بالسكك الحديدية الباكستانية: إن النيران اشتعلت في القطار في منطقة خيربور شمال كراتشي عاصمة إقليم السند، ما أدّى إلى مصرع سبعة أشخاص، مشيراً إلى أن النيران دمّرت عدة مقطورات من القطار، بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان 7 أشخاص لقوا مصرعهم أمس، وأصيب 19 آخرون في حادث تصادم شاحنة بحافلة صغيرة شرق باكستان.