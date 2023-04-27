بغزارة 30 متراً مكعباً.. استثمار بئر في خان أرنبة

القنيطرة- محمد غالب حسين

بعد إنجاز أعمال تأهيل البئر وتركيب منظومة طاقة شمسية والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية لتشغيلها، استثمرت مؤسسة المياه البئر الواقعة في خان أرنبة، إذ تمّ تشغيل منظومة الطاقة الشمسية.

وأوضح المحافظ المهندس معتز أبو النصر جمران أن تأهيل البئر وتركيب منظومة الطاقة الشمسية تمّ بجهود مشتركة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية ومنظمة زوا وبتمويل من صندوق سورية الإنساني/SHF/ تلبية لاحتياجات المواطنين لمياه الشرب، وتخفيف المعاناة عنهم.

وأوضح مدير مؤسسة المياه المهندس محمد الحسين أن غزارة البئر تصل إلى /30/ متراً مكعباً بالساعة، وكلفة تجهيزها تقارب /600/ مليون ليرة، ويشمل المشروع تركيب تجهيزات ميكانيكية وكهربائية ومنظومة طاقة كهرضوئية، وسيتمّ تشغيل البئر يومياً بالطاقة بما لا يقلّ عن 8 ساعات بهدف تأمين مياه الشرب للمواطنين على مدار الساعة.

يُشار إلى أن المشروع تضمن تركيب مضخة باستطاعة (40) حصاناً، إضافة إلى التجهيزات الميكانيكية، وتركيب منظومة طاقة شمسية لتشغيل البئر تتضمن (112) لوح طاقة شمسية باستطاعة (545) واط لكل لوح باستطاعة (61) كيلو واط ويبلغ عدد السكان المستفيدين من البئر المذكورة نحو 5000 نسمة.