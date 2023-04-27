تسديد رسوم المعاملات المنجزة بمديرية نقل حلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني

البعث

بيّنت مديرية النقل في محافظة حلب أنه سيتمّ تسديد رسوم المعاملات المنجزة بالمديرية من خلال خدمة الدفع الإلكتروني، حيث يتمكّن المواطن من تسديد رسوم مركبته على هاتفه المحمول ومن خلال حساب بنكي خاص به لدى أحد البنوك المعتمدة من قبل وزارة النقل لخدمة الدفع الإلكتروني.

كما كشفت المديرية أنه بالنسبة للمركبات المسجلة حديثاً والتي بلغ عددها خلال الربع الأول من عام 2023 ما مجموعه/560/ مركبة، يمكن إجراء أية معاملة من أي مديرية نقل أو دائرة نقل فرعية دون أن يضطر مالك المركبة للانتقال إلى المحافظة المسجلة بها مركبته، ما يخفّف من أعباء وتكاليف السفر، كما يؤدي إلى الحدّ من استغلال معقبي المعاملات للمواطنين وتخفيف زمن إنجاز هذه المعاملات.

وأكدت مديرية النقل بحلب أن عدد المركبات المسجلة لديها بلغ حتى تاريخ 31/3/2023 ما مجموعه /388077/ مركبة، بينما بلغ عدد المعاملات المنفذة خلال الربع الأول من عام 2023 نحو /100000/ معاملة (بمعدل1560 معاملة يومياً) بمجمل إيرادات خلال الربع الأول لعام 2023 ما يقارب /3.865.000.000/ ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسة وستين مليون ليرة سورية.