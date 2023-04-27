 خطة استباقية لحماية المحاصيل من الحرائق في حلب

حلب – معن الغادري

اعتمدت محافظة حلب خطة استباقية لمواجهة أي طارىء يهدد المحاصيل الزراعية مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، وامكانية تعرض المحاصيل إلى الحرائق. وشددت الجهات المعنية خلال اجتماع موسع عقد في مجلس المحافظة على ضرورة توظيف كل الدعم والإمكانات لمكافحة الحرائق وحماية المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصول القمح.

وتم الطلب من الجهات المعنية وضع كافة إمكاناتها وآلياتها وكوادرها لتنفيذ الخطوات الاحترازية للوقاية من الحرائق خلال موسم الحصاد، كما تم الإيعاز لإجراء حملات التعشيب.

وفي السياق، تم تخصيص 33 صهريجاً إضافة إلى الجرارات الزراعية المتاحة من مؤسسات القطاع العام، إلى جانب مناهل ومصادر المياه اللازمة في المدينة والريف إضافة الى 28 نقطة مراقبة لمديرية الزراعة ووضعها في حالة استنفار بالتنسيق مع غرفة العلميات المقترحة والتي تضم أيضاً مديريات المياه والصرف الصحي والموارد المائية والاطفاء والدفاع المدني وغيرها، للإبلاغ عن الحرائق ومكافحتها في حال حدوثها، وبالتزامن مع ذلك تم مخاطبة مديرية المحروقات لتأمين المازوت اللازم لحركة الآليات الزراعية العاملة في اخماد الحرائق. مع تشكيل اللجان المركزية في المحافظة والفرعية في المناطق والوحدات الإدارية لتنسيق العمل وتقديم كل الدعم المتاح.

من جانبه أكد قائد شرطة المحافظة اللواء ديب مرعي ديب على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والوحدات الشرطية لإنجاز المهام المطلوبة، مشيراً إلى أن المواطنين يمكنهم الاتصال على الرقم المجاني 108 للإبلاغ عن الحرائق في حال حدوثها.

بدوره أوضح مدير الزراعة المهندس رضوان حرصوني أنه تم تخصيص الرقم المجاني أيضاً 188 للابلاغ عن الحرائق، مشيراً إلى أهمية دور وسائل الإعلام وخطباء المساجد في عملية التوعية لمكافحة الحرائق.