رئيسي: الحكومة تبذل جهودها بمشاركة الشعب لتطوير إيران على جميع الصعد
طهران – سانا
أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن حل مشكلات إيران من مسؤولية الحكومة والشعب الإيراني، وليس بيد الأجانب.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن رئيسي قوله في خطاب: “إن مسيرة التقدّم في البلاد متواصلة رغم الحظر والتهديدات بفضل العاملين في المجالات المختلفة، وخاصةً الناشطين الاقتصاديين، وستتحقق إنجازات كبيرة في هذا المجال تذهل الأعداء”، موضحاً أن الحكومة وبمشاركة الشعب تبذل جهودها لتطوير البلاد على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار رئيسي إلى أن العمل يتركّز حالياً على إفشال الحظر الجائر ورفعه عن إيران، مبيّناً أن حكومته وبدعم من الشعب لن تسمح بأي ضعف في مجال الاستقلال الاقتصادي والإنتاج والاستثمار.
من جهته، ندّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالتدخل الدائم من مسؤولي الحكومة الألمانية في شؤون إيران الداخلية.
وقال كنعاني في تصريح له: “إن التدخل غير المسؤول لألمانيا فيما يتعلق بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الإيرانية بحق أحد زعماء الزمر الإرهابية يُعدّ تشجيعاً على استمرار الإرهاب، ودعماً لممارساته وقتلاً للأبرياء”، داعياً الحكومة الألمانية إلى عدم التدخّل في شؤون الدول الأخرى، ومشيراً إلى أن السياسات الزائفة لبعض الدول التي تدّعي حماية حقوق الإنسان تشجّع على الإرهاب في بعض الدول الأخرى.
ميدانياً، أعلنت بحرية الجيش الإيراني أنها احتجزت سفينة ترفع علم جزر مارشال بعد اصطدامها بسفينة إيرانية، ووجّهتها إلى المياه الساحلية الإيرانية.
وقال الجيش الإيراني في بيان: “تم التعرّف على سفينة مجهولة اصطدمت بسفينة إيرانية الليلة الماضية في الخليج ولاذت بعد ذلك بالفرار، حيث أطفأت أجهزة التتبّع في مخالفة للقوانين البحرية الدولية”، موضحاً أن حادث الاصطدام أدّى إلى فقدان شخصين، وإصابة عدد من البحارة، ولافتاً إلى أن قوات البحرية الإيرانية المتمركزة في تشابهار احتجزت الناقلة في بحر عُمان على الفور واقتادتها إلى المياه الإيرانية.