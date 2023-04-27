رئيسي: الحكومة تبذل جهودها بمشاركة الشعب لتطوير إيران على جميع الصعد

طهران – سانا

أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن حل مشكلات إيران من مسؤولية الحكومة والشعب الإيراني، وليس بيد الأجانب.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن رئيسي قوله في خطاب: “إن مسيرة التقدّم في البلاد متواصلة رغم الحظر والتهديدات بفضل العاملين في المجالات المختلفة، وخاصةً الناشطين الاقتصاديين، وستتحقق إنجازات كبيرة في هذا المجال تذهل الأعداء”، موضحاً أن الحكومة وبمشاركة الشعب تبذل جهودها لتطوير البلاد على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار رئيسي إلى أن العمل يتركّز حالياً على إفشال الحظر الجائر ورفعه عن إيران، مبيّناً أن حكومته وبدعم من الشعب لن تسمح بأي ضعف في مجال الاستقلال الاقتصادي والإنتاج والاستثمار.

من جهته، ندّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالتدخل الدائم من مسؤولي الحكومة الألمانية في شؤون إيران الداخلية.