فرق فنية للكشف على محصول القمح ومكافحة الآفات والأمراض في جميع المحافظات

دمشق- البعث

تتواصلُ عمليات الكشف على محصول القمح ومكافحة الآفات المنتشرة، وخاصة أمراض الأصداء بمختلف أنواعها، حيث كافحت مديرية زراعة طرطوس نحو 10 هكتارات مزروعة بالقمح مصابة بالصدأ الأصفر حتى الآن، وماتزال فرق التحري في المديرية ترصد حالات انتشار حشرة السونة وأمراض الأصداء، حيث نفذ الفريق الفني المكلف بمتابعة محصول القمح جولة ميدانية في منطقة سهل عكار شملت كلاً من الجماسة والمنطار للكشف على محصول القمح والتحري عن أهم الآفات المنتشرة، وخاصة أمراض الأصداء بأنواعها: صدأ بني وأصفر والساق الأسود، وتمّ جمع عينات من الأصداء المنتشرة لفحصها في جامعة دمشق وتحديد السلالات المرضية المنتشرة في الساحل.

بدورها كافحت مديرية زراعة إدلب 30 هكتار قمح مصابة بحشرة السونة في ريف إدلب المحرّر في قرى ريف خان شيخون الشرقي في التح وتحتايا وريف المعرة الشرقي وحران والهلبة ومعصرونة، وماتزال أعمال التحري والمراقبة والمكافحة لهذه الحشرة عند وصول نسبة الإصابة إلى العتبة الاقتصادية وهي 3 حشرات كاملة في المتر المربع أو من 7- 8 حوريات في المتر المربع، كما بلغت المساحة المكافحة في محافظة الرقة ضد حشرة السونة في حقول القمح نحو 800 هكتار في قرى السبخة وشنان وشريدة وجبلي وزور شمر.

وفي مديرية زراعة حلب تستمر دائرة الوقاية بمكافحة حشرة السونة في قرى دائرة إعزاز، حيث بلغت المساحة المكافحة لتاريخه 434 هكتاراً باستخدام المرشات الأرضية المحمولة على الجرارات والميكرونية المحمولة على السيارات.