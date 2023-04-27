وزير النفط يبحث مع وزير الطاقة الجزائري تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة

بحث وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور، مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب سبل تعزيز علاقات التعاون بين سورية والجزائر في مجال الطاقة والمناجم.

واستعرض الوزيران قدور وعرقاب خلال اللقاء في الجزائر فرص التعاون والاستثمار بين شركات البلدين في قطاع المحروقات، وكذلك سبل ووسائل تبادل الخبرات بين شركة “سوناطراك” الجزائرية والشركات السورية للنفط.

كذلك تطرّق الجانبان إلى فرص التعاون والاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والصيانة وتبادل الخبرات، إضافةً إلى تحديد فرص التعاون الموجودة في مجال تسويق النفط والمنتجات النفطية وتبادل الخبرات في قطاع المناجم.

وأعرب الوزيران عن الرغبة المشتركة لكلا البلدين بتعزيز تعاونهما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعبّرا عن رغبتهما في استمرار محادثات ولقاءات فرق العمل الفنية المشتركة، بهدف بلورة هذه المشاريع على أرض الواقع مع تبادل الخبرات في هذه المجالات.

حضر اللقاء المديرون العامون لمجمعات سوناطراك وسونلغاز ومناجم الجزائر، وعدد من مسؤولي وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، والوفد المرافق للوزير قدور، والقائم بأعمال السفارة السورية في الجزائر الوزير المستشار محمد الغزاوي.

ومن المقرّر أن يلتقي قدور والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية للجزائر مع مسؤولي مجمعات سوناطراك وسونلغاز ومناجم الجزائر، إضافةً إلى زيارة بعض منشآت الطاقة، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحث والاستكشاف عن النفط، وفي مجال الغاز والمناجم والمنتجات النفطية.