27-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

14 ألف طن كمية الأقطان المحبوبة المستلمة من الفلاحين بحلب

بشار المحمد

أنهت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان عمليات استلام محصول القطن من الفلاحين، وبلغت كمية الأقطان المحبوبة المستلمة 14373 طناً.

وبين مدير المؤسسة المهندس رامي سلوم أنه تم الانتهاء من حلج كامل الكمية المستلمة والتي نتج عنها 5112 طناً من القطن المحلوج، فيما بلغت كمية بذور القطن 8224 طناً، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على تزويد القطاع العام من شركات الغزل والنسيج بالأقطان المحلوجة، وشركات الزيوت بالبذور الصناعية، والمؤسسة العامة لإكثار البذار بالبذور الزراعية.

ولفت سلوم إلى أن المؤسسة قامت بتجهيز تشغيل الصالة الأولى والثانية في محلج تشرين، ويتم العمل حالياً على تأهيل الصالة الثالثة فيها، وفي محلجي الشرق وأمية في منطقة عين التل أيضاً، إضافة إلى استمرار أعمال الصيانة لمحالج المنطقة الوسطى الفداء والعاصي ومحردة والسلمية والوليد.

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