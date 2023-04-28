التوقيع على محضر المحادثات السورية الجزائرية في مجالات الطاقة والمناجم 

الجزائر-سانا

وقّع وزيـر النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب في العاصمة الجزائرية على محضر محادثاتهما في مجالات الطاقة والمناجم.

وذكرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان أمس الخميس أن “فرص التعاون بين البلدين تشمل مجالات الاستكشاف والتنقيب عن المحروقات، والتكرير والمسح الزلزالي، وتسويق النفط الخام والمنتجات البترولية، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في البلدين، وتبادل الخبرات، إضافةً إلى مجالات الكهرباء ولاسيما في مجالات الصيانة والمعدات وقطع الغيار الكهربائية وتبادل الخبرات في المجال المنجمي، واستغلال الموارد المعدنية وتنمية رأس المال البشري” مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الجزائرية السورية في مجال الطاقة والمناجم ودراسة فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين.

وجرت مراسم التوقيع بحضور كل من الرؤساء والمديرين العامين لمجمعات سوناطراك ومناجم الجزائر، وأعضاء وفدي البلدين، وذلك عقب اللقاء الذي جمع وزير الطاقة والمناجم الجزائري مع وزير النفـط والثـروة المعدنية في وقت سابق اليوم.