الجيش الصيني يرفع حالة التأهّب بعد رصد طائرة عسكرية أمريكية فوق مضيق تايوان

رفع الجيش الصيني حالة التأهب بعد رصد طائرة عسكرية أمريكية فوق مضيق تايوان اليوم.

ونقلت قناة “سي جي تي إن” الصينية عن المتحدث باسم الجيش الصيني، شي يي، قوله: إنه تم رصد ومراقبة حركة طائرة عسكرية من طراز”بي-8 إيه بوسيدون”، تابعة للبحرية الأمريكية أثناء عبورها فوق مضيق تايوان، مضيفاً: إن القوات الصينية رفعت حالة التأهب، ومؤكداً أنها على يقظة عالية طوال الوقت لحماية السيادة الوطنية على كامل أراضيها.

وأوضح، شي، أن السفن والطائرات الأمريكية تمارس أنشطة استفزازية بشكل متكرر في الفترة الأخيرة، ما يبرهن على أن الولايات المتحدة تعمل على زعزعة السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

من جهةٍ ثانية، أكدت الصين أن ما تفعله الولايات المتحدة يحرض على المواجهة بين التكتلات، ويزيد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية ويعرض السلام والاستقرار الإقليميين للخطر وهو ما تعارضه الصين بقوة.

وتعليقاً على “إعلان واشنطن” الصادر عن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأربعاء الماضي، قالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي أمس أوردته وكالة شينخوا: “الولايات المتحدة تضع مصالحها الجيوسياسية قبل أمن المنطقة برمتها، وهي مصدر للتوتر عن طريق استغلالها قضايا شبه الجزيرة الكورية”، مضيفةً: “إن السلوك الأمريكي ينتج عن عقلية الحرب الباردة، وزاد من التوترات في شبه الجزيرة، وقوض السلام والاستقرار الإقليميين”، ولافتةً إلى أن هذا السلوك يعارض الالتزام بالهدف المتمثل في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة.