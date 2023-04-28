الذهب يتجه لتحقيق مكاسب شهرية عالمياً

وذكرت “رويترز” أن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 1.989.50 دولار للأوقية، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.1 بالمئة، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1999.00 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى استقرت الفضة عند 24.95 دولاراً، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1078.21 دولارا، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1499.96 دولاراً.