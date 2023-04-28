الذهب يتجه لتحقيق مكاسب شهرية عالمياً
تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي، إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر الشهر المقبل.
وذكرت “رويترز” أن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 1.989.50 دولار للأوقية، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.1 بالمئة، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1999.00 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى استقرت الفضة عند 24.95 دولاراً، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1078.21 دولارا، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1499.96 دولاراً.