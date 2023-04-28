القوات الروسية توجّه ضربةً صاروخية على أراضي حوض بناء السفن في “نيكولاييف”

موسكو – سانا

أعلن سيرغي ليبيديف منسق العمليات السرية في مدينة نيكولاييف جنوب أوكرانيا عن تنفيذ القوات الروسية ضربة صاروخية على أراضي حوض بناء السفن في المدينة، والقضاء على نحو عشرين من كبار الضباط الأوكرانيين والأجانب.

وقال ليبيديف في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “تم مساء أمس تنفيذ هجوم صاروخي على مبنى الأميرالية في نيكولاييف المسمى أيضاً “إدارة المصنع”، حيث كان نحو 20 ضابطاً رفيعي المستوى من الأوكرانيين والأجانب مجتمعين هناك”، لافتاً إلى أن الضربة نفذت باحتراف شديد، وتم القضاء على المجتمعين.

وأشار ليبيديف إلى أنه ليس بالإمكان تحديد الدول التي ينتمي إليها أولئك الأجانب، مضيفاً: “لن أقول ما إذا كانوا من الولايات المتحدة أو بريطانيا، ولكنهم من الناطقين باللغة الإنكليزية”.

إلى ذلك أعلنت القوات الروسية عن قيام طاقم دبابات “تي-72” التابع للمنطقة العسكرية الغربية الروسية صباح اليوم بتوجيه نيرانها المباشرة من مسافة 200-250 متراً على معقل للعدو في اتجاه كراسنوليمانسكي، كانت القوات الأوكرانية قد أطلقت منه النار على مواقع الجيش الروسي، وتم تدميره.

وفي السياق نفسه أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “الجنوب” الروسية فاديم أستافيف في تصريح لوكالة سبوتنيك أن القوات الروسية أحبطت بدعم من المدفعية عملية تبادل للقوات الأوكرانية بالقرب من أربعة مراكز سكنية في جمهورية دونيتسك هي بيلوغوروفكا وسبورنوي ودروغبا ومارينكا الشعبية، وتم القضاء على ما يصل إلى خمسين عسكرياً أوكرانياً.