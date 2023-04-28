زخات مطرية مصحوبة بالرعد في بعض المناطق

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر مصحوبة بالرعد أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 70 كيلو متراً في الساعة أحياناً تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية

وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والبادية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً: توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات في كافة المناطق، ويكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام وبين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات في مناطق متفرقة، وتكون الهطولات

غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون ليلا وخلال ساعات الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: