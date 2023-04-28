فيرشينين يبحث مع السفير صباغ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمساعدات إلى سورية.. ومع بيدرسون تعزيز التسوية السياسية فيها

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ تنفيذ القرارات الأساسية لمجلس الأمن حول سورية، وخاصة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والحل السياسي للأزمة في البلاد.

جاء ذلك حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية خلال لقاء جمع الجانبين في نيويورك، في إطار ترؤس روسيا لجلسات مجلس الأمن الدولي خلال شهر نيسان الجاري.

وحسب البيان تناول اللقاء الوضع الراهن في سورية ومحيطها في ضوء الجهود الفعالة التي تبذلها الحكومة السورية لحل القضايا الإنسانية الملحة، التي زادت احتداماً إثر كارثة الزلزال التي وقعت في السادس من شباط الماضي.

كذلك، بحث فيرشينين مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون التطورات الراهنة في سورية، وسبل تعزيز التسوية السياسية للأزمة مع الالتزام بسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان آخر: إن فيرشينين التقى بيدرسون في نيويورك، وتم التركيز على آفاق المضي بالعملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم دون تدخل خارجي وعلى أساس احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وحسب البيان تم أيضاً التطرّق إلى المهام الإنسانية الملحة، بما في ذلك تجاوز تداعيات الزلزال المدمر، مع التشديد على ضرورة عدم تسييس تقديم المساعدات والتزامها بقواعد القانون الإنساني الدولي.