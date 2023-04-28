مباراة قمة بين الأهلي وجبلة في خامس جولات إياب الدوري الكروي الممتاز

تستأنف اليوم الجمعة مباريات الدوري الكروي الممتاز لحساب الأسبوع الخامس من مرحلة الإياب بعد أن انطلقت المباريات أمس بلقاء الوحدة مع الفتوة.

مباريات اليوم مهمّة جداً للتنافس في المقدمة وعلى تفادي الهبوط، وأقوى المباريات سيشهدها ملعب الحمدانية بحلب حيث يتنافس فيها فريقا أهلي حلب وجبلة على قمة الدوري. أهلي حلب يسعى لاستمراره بالصدارة وجبلة الثالث يحاول عرقلة المتصدّر ليحل مكانه، الفريقان تعادلا في الذهاب بلا أهداف وموقعة اليوم حاسمة وفاصلة، الكفة متوازنة إلى حدّ بعيد وأكثر ما يعانيه أصحاب الأرض هو العقم الهجومي حيث اكتفى الفريق بالمباريات السابقة بتسجيل هدف وحيد في كل مباراة كما فعل مع الجيش والوحدة والكرامة وفشل أمام الفتوة، من الطبيعي أن يلعب جبلة بحذر دفاعي والنقطة الإيجابية أن مدربه الحالي ماهر بحري كان مدرباً لأهلي حلب أي أنه يعرف كل صغيرة وكبيرة بالفريق ويجب الاستفادة من هذه المعرفة لتكون بمصلحة فريقه، قد يكون التعادل أمنية الفرق المنافسة واحتمال الفوز لأحد الفريقين أمر وارد وطبيعي.

الوثبة الوصيف يحلّ ضيفاً على المجد في مباراة التناقضات، فالوثبة يسعى من خلال هذه المباراة للعودة إلى الصدارة أو البقاء بين ركب المتنافسين على الأقل، والمجد النشيط في إياب الدوري ورغم معرفته بصعوبة المباراة إلا أن قدره يدفعه للحفاظ على موقعه بالدوري من خلال نتيجة طيبة تقيه شرّ الهبوط، الوثبة فاز في الذهاب برباعية، وهي صعبة على المجد وفوز الوثبة طبيعي وغير ذلك مفاجأة.

مباراة الجيش مع الكرامة بحمص ستكون المباراة الأكثر تأثيراً على الفريقين، لذلك ستكون لاهبة وتنافسية بأعلى درجات الإثارة، فالجيش يشعر أن هذه المباراة هي آخر فرصة له للبقاء في أجواء المنافسة على القمة، أما الكرامة الذي لم يعرف طعم الفوز في المباريات السابقة وهو مثقل بالهزائم فيريدها لمصلحته ليحفظ ماء وجهه وليتجنب الهبوط إلى مراتب المهددين، الجيش فاز في الذهاب بثلاثية نظيفة، وإمكانية الفوز ستكون من نصيب الجيش أكثر من مستضيفه شريطة أن يلعب اللاعبون بثقة.

آخر المباريات بين تشرين والطليعة تجري على ملعب الباسل في اللاذقية، تشرين يعاني من غضب جماهيره بعد أن ابتعد عن المنافسة وضاع في زواريب التعادل وهذه المباراة فرصة سانحة ليصالح الفريق جمهوره وليتقدم خطوة نحو الأمام، الطليعة الضيف ضمن كوكبة المهددين بالهبوط وهو يدرك خطورة موقعه، لذلك سيبذل قصارى جهده ليعود بنتيجة طيبة ونقطة قد تعينه في معركة تفادي الهبوط، في الذهاب تعادل الفريقان بلا أهداف.

المحرر الرياضي