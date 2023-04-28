تكريم الموسيقار السوري ميساك باغبودريان على خشبة مسرح البولشوي في موسكو

وفي كلمة خلال استلام الجائزة أعرب باغبودريان عن رغبته بمشاركة جائزته مع جميع زملائه الموسيقيين السوريين الذين استمروا رغم سنوات الحرب بالعمل لاستمرارية الموسيقا.

بدوره توجه أحمد قدورة الدبلوماسي بالسفارة السورية في موسكو بالشكر على إتاحة الفرصة للجمهور الروسي بالتعرف على الإبداع السوري، معرباً عن أمله بأن يشكل هذا الحفل انطلاقة جديدة للتعاون بين سورية وروسيا في المجال الفني والمجالات الإبداعية كافة.

كما تخلل الحفل أداء لمقطوعة موسيقية قدمها الفنان السوري كنان أدناوي على آلة العود، ولاقت استحساناً كبيراً من الجمهور الموجود في صالة مسرح البولشوي.