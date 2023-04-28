تكريم الموسيقار السوري ميساك باغبودريان على خشبة مسرح البولشوي في موسكو
أقيم في العاصمة الروسية موسكو على خشبة مسرح البولشوي التاريخي حفل توزيع جوائز (برافو) الدولية للموسيقا الكلاسيكية بمشاركة عدد من الفنانين الروس وفنانين من الدول الأجنبية، حيث تم تكريم الموسيقار السوري ميساك باغبودريان قائد الفرقة السيمفونية الوطنية بجائزة أفضل مؤد كلاسيكي من دولة مشاركة.
وفي كلمة خلال استلام الجائزة أعرب باغبودريان عن رغبته بمشاركة جائزته مع جميع زملائه الموسيقيين السوريين الذين استمروا رغم سنوات الحرب بالعمل لاستمرارية الموسيقا.
بدوره توجه أحمد قدورة الدبلوماسي بالسفارة السورية في موسكو بالشكر على إتاحة الفرصة للجمهور الروسي بالتعرف على الإبداع السوري، معرباً عن أمله بأن يشكل هذا الحفل انطلاقة جديدة للتعاون بين سورية وروسيا في المجال الفني والمجالات الإبداعية كافة.
كما تخلل الحفل أداء لمقطوعة موسيقية قدمها الفنان السوري كنان أدناوي على آلة العود، ولاقت استحساناً كبيراً من الجمهور الموجود في صالة مسرح البولشوي.