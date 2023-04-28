20 هزّة أرضية خفيفة خلال 24 ساعة

وأوضح المركز الوطني للزلازل أن الهزة سجلت على خط طول 36.761 شرقاً، وخط عرض 35.181 شمالاً، وبعمق 10.5 كيلومترات، مشيراً إلى أن هزة أرضية أخرى سجلت الساعة الـ 8 و15 دقيقة من صباح اليوم في لواء اسكندرون شمال غرب إدلب بـ 59 كيلومتراً، وعلى خط طول 36 شرقاً، وخط عرض 36.071 شمالاً، وبعمق 8.1 كيلومترات، وبقدر 4.2 درجات حسب مقياس ريخت.

كذلك أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد لديه سجلت خلال 24 ساعة الماضية من مساء أمس وحتى السابعة من صباح اليوم، 18هزة ضعيفة منها هزة في الساحل السوري شمال اللاذقية بـ 43 كيلومتراً بقدر 2.5 درجة، وهزة جنوب غرب طرطوس بـ 31 كيلومتراً وبقدر 1.4 درجة.

ومن الهزات المسجلة 9 هزات في لواء اسكندرون يتراوح قدرها بين 1.7 و 3.1 درجات، و5 هزات في تركيا يتراوح قدرها بين 2.2 و3.1درجات، إضافة إلى هزتين شرق البلاد.