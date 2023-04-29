إصابة ثلاثة مدنيين إثر عدوانٍ إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط حمص

حمص – سانا

أُصيب ثلاثة مدنيين ووقعت أضرار مادية نتيجة عدوانٍ إسرائيلي استهدف نقاطاً في محيط مدينة حمص، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وذكر مصدر عسكري في تصريح له أنه “حوالي الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة من فجر اليوم، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعددٍ من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”، مضيفاً: إن العدوان أدّى إلى “إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات”.