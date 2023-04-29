بدء مؤتمرات الشعب الحزبية السنوية بحلب.. وإعادة تأهيل الشركات الإنتاجية المتضرّرة أبرز المطالب

حلب – معن الغادري

بدأت في فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي، مؤتمرات الشعب الحزبية السنوية، وذلك بحضور وإشراف الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع.

فقد عقدت اليوم شعبتا العمال الأولى والشهيد محي الدين بكور، مؤتمريهما السنويين، وتم خلالهما مناقشة مجمل القضايا التنظيمية وآليات تطوير العمل الحزبي وقضايا خدمية وزراعية واقتصادية ومعيشية، كما ركزت مداخلات الأعضاء ومقترحاتهم على ضرورة إعادة تأهيل الشركات والمؤسسات الإنتاجية المتضررة نتيجة الإرهاب، ودفع عملية التنمية والإنتاج، وفتح باب التعيين في الشركات التي عاودت العمل، وتثبيت العمال المؤقتين، وإعادة توجيه الدعم الحكومي للشركات المتعثرة، وزيادة الرواتب والأجور، إضافةً إلى تزويد الشعب الحزبية ببعض الأجهزة الضروروية لتفعيل الاجتماعات والعمل كشاشات الإسقاط والحواسب، وإقامة دورات إعداد فرعية لحاملي الشهادات الإعدادية وما دون، ورفع قيمة تعويض التفرّغ، كما تم التطرّق إلى عددٍ من المطالب الزراعية؛ كتوفير البذار والأسمدة والمحروقات للفلاحين ومنحهم قروض طويلة الأجل بفوائد قليلة.

كذلك شملت المطالب تأمين الحماية للشركات والمؤسسات الإنتاجية في محيط المدينة وأطرافها للحدّ من أعمال السرقة، وتعزيز دور الإعلام، ووضع أسس ومعايير اختيار المعلمين والمدرسين، وإيجاد الحلول للحدّ من هجرة الشباب.

من جهته، الرفيق أحمد منصور، أمين فرع حلب للحزب، أكد خلال حضوره أعمال المؤتمرين أن المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب عملاً تشاركياً من الجميع لتسريع إنجاز مشروع إعادة الإعمار والبناء، وإعادة تدوير عجلة الانتاج، منوهاً بدور الطبقة العاملة، ومباركاً عيدهم، والذي من شأنه أن يشكل حافزاً ودافعاً للبذل والعطاء.

ونوه بأهمية توظيف الإمكانات المتاحة في خدمة جميع المشاريع الوطنية، والعمل على تجاوز كل العقبات، وكسر الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري، كما استعرض آخر المستجدات السياسية، مبيناً أن سورية ماضيةٌ بكل ثقة وإرادة في معاركها وعلى كل الجبهات حتى تحقيق النصر المؤزر والشامل، ومشيراً إلى أن الانفتاح العربي عليها يؤكّد حكمة قيادتها، واستقلالية وصوابية قرارها تجاه جميع القضايا الدولية والإقليمية.

من جانبهم، دعا الرفاق أعضاء قيادة الفرع، إلى ضرورة توحيد الرؤى والأفكار بما يخدم عملية التنمية والنهوض، وممارسة الرفاق لدورهم الحزبي والاجتماعي والتواصل مع المواطنين لملامسة همومهم والاستجابة لمتطلباتهم، مؤكدين أن مجمل ما تم طرحه من مداخلات ومطالب سيكون موضع اهتمام ومتابعة من قيادة الحزب.

إلى ذلك أجاب عدد من المديرين المعنيين على بعض المداخلات الخدمية والفنية والتساؤلات، واعدين بإيجاد الحلول المناسبة لمعظم المشكلات، وفق ما هو متاح من إمكانات في ظل الظروف التي يعيشها القطر حالياً.