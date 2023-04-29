29-أبريل-2023

جريدة البعث

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ضبط أسلحة وذخائر من مخلفات (داعش) الإرهابي بريف درعا

بشار المحمد

درعا – سانا

ضبطت الجهات المختصة كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخائر في عدة مناطق بريف درعا، وهي من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي.

وذكر مصدر في الجهات المختصة في تصريح له، أنه “خلال متابعة أعمال تمشيط ما تبقى من مناطق ومزارع في محيط المدن والبلدات بريف درعا، وبالتعاون مع الأهالي تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش”، موضحاً: إن الأسلحة والمضبوطات شملت “بنادق آلية ورشاشات متوسطة وثقيلة و قواذف (أر بي جي) ومدافع هاون وقنابل يدوية وقذائف متنوعة وكميات كبيرة من الذخيرة الخاصة بهذه الأسلحة”.

وأكد المصدر أن “الجهات المختصة مستمرة في عملها في ملاحقة الإرهابيين وتمشيط المناطق المحررة من الإرهاب لرفع المفخخات والأسلحة، حفاظاً على حياة الأهالي الذين يتعاونون معهم للعثور على مخابئ الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون ضدّ المدنيين ونقاط الجيش العربي السوري قبل اندحارهم من المنطقة”.

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