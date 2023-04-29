فيرشينين: الاجتماع القادم حول سورية بصيغة “أستانا” في النصف الثاني من 2023

موسكو – سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن الاجتماع القادم بصيغة “أستانا” حول سورية سيعقد في النصف الثاني من السنة الحالية.

وقال فيرشينين في تصريحات في نيويورك اليوم: إن “اجتماعات صيغة أستانا عالية المستوى تجري بصورة منتظمة، ومن المقرر عقد الاجتماع القادم في النصف الثاني من هذه السنة، ولكن ليس هناك موعد محدد بدقة بعد”، موضحاً أن “صيغة أستانا تتمتع بفعالية كبيرة، وكانت جرت ضمن أطرها اجتماعات على المستوى الوزاري وعلى مستوى الممثلين الخاصين للبلدان المشاركة”، مضيفاً: “إننا نرى في كل مرة أن هذه الصيغة تشكل عاملاً مهماً لاستقرار الوضع فيما يتعلق بحل الأزمة في سورية والتسوية في المنطقة عموماً”، ومشيراً إلى أنه ظهرت حالياً تطورات إيجابية بصدد سورية وبالدرجة الأولى ما يتصل بتعزيز علاقاتها مع بلدان أخرى في المنطقة، وهذا أمر مرحب به.

وكان الاجتماع الدولي الـ 19 حول سورية بصيغة “أستانا” عُقد بالعاصمة الكازاخستانية أستانا في تشرين الثاني الماضي.