لجنة إحصاء متضرّري الزلزال المشمولين بالمرسوم “٣” تُقييم ما أُنجز في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

أجرت لجنة القرار (555) المعنيّة بإحصاء المتضررين المشمولين بالمرسوم التشريعي رقم 3 للعام ٢٠٢٣، والمتضمن منح إعفاءات خاصة بمتضرّري الزلزال، تقييماً للعمل المنجز حتى تاريخه فيما يتعلق بتحديد المتضررين الفعليين من الأبنية المهدّمة بسبب الزلزال، والأبنية التي صدر قرار بإزالتها من لجان السلامة العامة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة محافظ اللاذقية، المهندس عامر هلال، مراحل وسير العمل، مع إنجاز قوائم أولية بأسماء المتضررين في الأبنية التي تحوز رخص وقرارات إفراز من الوحدات الإدارية، حيث أصبحت جاهزة لدى مديرية المصالح العقارية ودائرة السجل المؤقت في مجلس مدينة اللاذقية، والتي يحق لملاكها الاستفادة من مزايا المرسوم، كما منحت اللجنة مهلة للاعتراض على القرارات الصادرة عنها بهذا الصدد خلال مدة أقصاها تسعون يوماً بعد إعلان جداول أسماء المتضررين.

إلى ذلك تستمر اللجنة في عملها إلى حين انتهاء لجان السلامة العامة من أعمال الكشف على الأبنية، في جميع أرجاء المحافظة لتصدر قوائم المتضررين، والذين يحق لهم الاستفادة من مزايا المرسوم تباعاً.

حضر اجتماع اللجنة رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي، ومديرو الخدمات الفنية المهندس مازن حسين والمالية معن مرهج والشؤون الفنية الدكتورة داليا المحرز، وممثلين عن الجهات المعنية بعمل اللجنة من مديريات المصالح العقارية والمالية والخدمات الفنية ونقابة المهندسين.