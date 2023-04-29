29-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

صحيفة البعث محافظات 

مكتب نقل البضائع في خدمة شحن المواد الإغاثية

علي حسون

اللاذقية  – مروان حويجة

أكّد مدير مكتب نقل البضائع في محافظة اللاذقية فواز علشة أنّ مساهمة مكتب نقل البضائع خلال الكارثة الزلزالية توزعت على أكثر من محور في مجال شحن ونقل المواد الإغاثية، مبيّناً أنّه تمّ وضع كافة الإمكانيات والتسهيلات الممكنة في خدمة غرفة عمليات الإغاثة الفرعية لتأمين السيارات الشاحنة التي يتم طلبها لشحن المواد الإغاثية الواردة إلى المرفأ حيث تمكّن المكتب من تأمين نقل بعض الحاويات إلى المطار ومراكز إيواء جبلة، موضحاً أنّ المكتب نفّذ بالتوازي مع العمل الإغاثي كافة طلبات القطاعين العام والتجاري ولاسيما شحن الأقماح والأعلاف وتمّ تأمين جميع طلبات القطاع العام سواء حاويات أم طبالة وغيرها بخطة تنفيذ كاملة لجميع طلبات الشحن الواردة إلى مكتب نقل البضائع ما انعكس على الحصيلة الإنتاجية والاقتصادية ومساهمة تأمين نقل البضائع الواردة إلى مرفأ اللاذقية إلى المحافظات من خلال تنظيم عمل ودور الشاحنات حيث يكمن عمله عند ورود باخرة البضائع إلى المرفأ ليتم التنسيق مع المؤسسة المعنية لنقل الكميات الواردة و شحنها من خلال الشاحنات التي يتم تنظيم عملها من خلال مكتب نقل البضائع، إذ يتم وضع خطة عمل متكاملة لكل باخرة بضائع عند الاستعانة بمكتب نقل البضائع لشحن الحمولات إلى خارج الحرم المرفئي باتجاه مقاصدها.

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