18 مخالفة تموينية جسيمة بحماة.. و٣٥ مليون ليرة غرامات

حماة – البعث أون لاين

ضبطت دوريات حماية المستهلك صهريج نقل مازوت بنقص الكيل بمقدار 70 لتر في الحمولة، كما تم ضبط صهريج توزيع مازوت بالتلاعب بالخاتم الرصاصي لعداد المازوت، بقصد التلاعب بالكمية المعبأة.

وبين رياض زيود، مدير التجارة الداخلية بحماة ل”البعث أون لاين” أنه تم ضبط الإتجار بالمحروقات (بينزين،مازوت) بطريقة غير مشروعة وتغريم المخالف بنحو 2 مليون ليرة، وتم ضبط مخبز آلي بنقص وزن ربطة الخبز بمقدار 200غ، وتغريم المخبز بنحو 20 مليون ليرة، وضبط مخبز آخر بنقص وزن ربطة الخبز بمقدار 150غ، وتغريم المخبز بنحو 5 مليون ليرة، وضبط مخبز ثالث بنقص وزن ربطة الخبز بمقدار 150غ، وتغريم المخبز بنحو 5 مليون ليرة، وآخر بنقص وزن ربطة الخبز بمقدار 160غ، وتغريم المخبز بنحو 1.5 مليون ليرة.

كذلك تم ضبط فرم لحم بشكل مسبق بقصد غش اللحم وتغريم المخالف بنحو 600 ألف ليرة، وضبط مخالفة شروط نقل الخبز، وضبط تقاضي بدل خدمات زائدة لقاء أجور نقل، وضبط البيع بسعر زائد للمياه المعدنية والمواد الغذائية بحق ب.ش وضبط حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبط التلاعب بقطع الخبز وفق البطاقة الإلكترونية بقصد الإتجار بالمادة، وضبط حيازة مواد مجهولة المصدر، وضبط منح فواتير غير صحيحة.