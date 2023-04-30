آلاف الأمريكيين يطالبون الكونغرس بالتدخل لمنع هدم الاحتلال مدارس فلسطينية

أطلق أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة حملة لمطالبة أعضاء الكونغرس، بالضغط على الإدارة الأميركية للتدخل ومنع قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مدارس فلسطينية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن عريضة إلكترونية وقع عليها أكثر من خمسة آلاف أمريكي توضح أن “إسرائيل” أصدرت أوامر هدم لـ 58 مدرسة فلسطينية في القدس المحتلة وباقي مناطق الضفة الغربية، محذرة من أنه من المقرر هدم مدرسة جب الذيب الابتدائية في بيت لحم قبل الـ 7من أيار.

وفي السياق ذاته نظمت أمس الجالية الفلسطينية والعربية وبلدية ريوس في مقاطعة تراغونا في إسبانيا بساحة الحرية وسط مدينة ريوس، حملة لجمع تواقيع لمقاضاة “إسرائيل” ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت رئيسة جمعية الجالية الفلسطينية في ريوس أمينة شومان: إن الفعالية تهدف لجمع أكبر عدد ممكن من التواقيع على عريضة مقاضاة “إسرائيل” على سياسة الفصل العنصري التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تعريف الشعب الإسباني بالتراث الفلسطيني العريق من خلال عروض الأزياء والدبكة الفلسطينية وعرض منتجات فلسطينية المنشأ، لافتة إلى أهمية هذه العروض لأنها تؤكد على الهوية الفلسطينية وتمثل جزءاً من مقاومة المحتل.

وأكدت نائب رئيس بلدية تراغونا باولا فاراس على تضامنها مع القضية الفلسطينية، منددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومطالبة بوقفها.