30-أبريل-2023

جريدة البعث

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البعث أونلاين 

أضرار زراعية خلّفها التنين البحري في طرطوس

بشار المحمد

تعمل الفرق الفنية في مديرية زراعة طرطوس والتأمين الزراعي على حصر الأضرار الأولية للتنين الهوائي البحري الذي ضرب سهل عكار مساء الأمس في قرية البصيصة، حيث بلغ عدد البيوت البلاستيكية المتضررة حوالي 60 بيت مزروعة بالفليفلة والباذنجان والخيار لدى 12 مزارعاً والأضرار تراوحت بين 50-60% وشملت الأضرار شرائح بلاستيك وحديد والمحاصيل المزروعة.

وتدعو المديرية المزارعين للإسراع بالتأمين الزراعي على البيوت المحمية ليتمكنوا من الحصول على التعويضات.

كذلك، تعمل الفرق الفنية على حصر الأضرار الأولية لعاصفة البرد التي أصابت محصول التبغ ظهر أمس في منطقة الشيخ بدر في قرى النمرية والبطحانية وعين الكبيرة والدبيبية والقمصية والموشة وبيت القلع ومعتي، وأدت إلى أضرار كبيرة بحوالي 1200 دونم تقريبا كإحصائية أولية.

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