إنارة أسواق طرطوس بالطاقة البديلة

طرطوس- البعث

بدأت غرفة تجارة وصناعة طرطوس أعمال إنارة أسواق طرطوس التجارية عبر ألواح الطاقة الكهروضوئية وبطاريات الليثيوم.

يقول مسؤول المكتب الإعلامي للغرفة هيثم يوسف إنه حرصاً من الغرفة على استمرار عمل الأسواق والمحال التجارية لحين موعد الإغلاق المحدّد مساء، وحمايتها من السرقات الليلية في ظل التقنين الكهربائي الطويل، وإتاحة المجال أمام رواد الأسواق للتنقل والتبضع وتنشيطاً للحركة التجارية، علماً أن الغرفة أنارت شوارع أسواق الصالحية والسوريتي والوحدة وهنانو الرئيسية مع الشوارع الفرعية المؤدية لها، سيتمّ الانتقال لبقية الشوارع تباعاً وفق جدول محدّد.

يُشار إلى أن مجلس مدينة طرطوس باشر مطلع شهر رمضان الفائت، بمبادرة من أحد المتبرعين وعلى نفقته الشخصية، بإنارة عدد من شوارع المدينة الرئيسية شملت الكورنيش البحري والشرقي والشارع العريض وحديقة الباسل وستة تشرين ومحيطهما وحديقة الطلائع وغيرها، ما ترك انطباعاً إيجابياً لدى أبنائها وشجّع البعض للقيام بمبادرات تطوعية مماثلة كتغذية أحد الصرافات العائدة للمصرف التجاري بالطاقة ليكون في وضع الخدمة على مدار الساعة، وتنفيذ حملات للنظافة العامة في عدد من الأحياء، إلى جانب العديد من المبادرات اللافتة كتكريم عمال النظافة والصيانة في مجلس مدينة طرطوس وإقامة، وليمة إفطار لأبناء دار الأمان وغيرها.