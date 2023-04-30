استراتيجية جديدة متكاملة للدعم الزراعي

ناقش مجلس إدارة صندوق دعم الإنتاج الزراعي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة خطة عمل الصندوق لهذا العام وأولويات الدعم في المرحلة القادمة.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أكد على أهمية استمرار الدعم للفلاحين بمختلف جوانبه سواء المادي والفني، لافتاً إلى ضرورة تغيير الآلية المتبعة، وتوجيهه بشكل آخر بما يخدم الفلاحين بالدرجة الأولى ويساهم في تحسين الإنتاج.

وأوضح الوزير أن الدعم المقدم للقطاع الزراعي لاينحصر بما يقدمه الصندوق وإنما يشمل البحوث الزراعية والإرشاد والتحصين الوقائي والأعلاف والبذار والمكافحات بكافة أشكالها ودعم الآليات الثقيلة التي تقدم خدماتها بأسعار رمزية، وكذلك المراكز الزراعية وماتنتجه من غراس حراجية ومثمرة ورعوية، وشبكات الري الحكومية والري الحديث والمحروقات والكهرباء، والقروض من المصرف الزراعي، وصندوق الجفاف والتسويق والتسعير

وأكد على أهمية تضافر جميع الجهود للخروج ببرنامج دعم جديد يلبي احتياجات الفلاحين وتحسين الخدمات.