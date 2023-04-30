الاحتلال الأمريكي يدخل 40 شاحنة معدات وذخائر عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الجزيرة

الحسكة- سانا

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الآليات المحمّلة بمعدات عسكرية وموادّ لوجستية وذخائر، قادماً من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لمراسلة سانا في الحسكة أن “رتلاً مؤلّفاً من 40 آلية، بينها شاحنات محمّلة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وذخائر، أدخلتها قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي، وعبرت مفرق قرية السعيدة أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة،متجهة إلى مطار خراب الجير العسكري الذي اتخذته قوات الاحتلال قاعدة غير شرعية لها”.

ولفتت المصادر إلى أن “القافلة كانت ترافقها مدرّعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال من أجل حمايتها”.