الجيش الروسي يدمّر مستودعات أسلحة أوكرانية ويسقط 4 مسيّرات

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العملية العسكرية الخاصة أسفرت خلال الساعات الـ24 الماضية عن تدمير 4 مسيّرات أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه، ومستودعات أسلحة ومركز قيادة أوكراني في لوغانسك ودونيتسك، وتصفية أكثر من 670 جندياً ومرتزقاً على كل المحاور.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأنه تم في محور كوبيانسك تصفية نحو 85 جندياً أوكرانياً، وإحباط محاولات مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين في خاركوف.

وفي محور كراسني ليمانسك، تمّت تصفية 65 جندياً أوكرانياً، إضافة إلى تدمير مدفعي هاوتزر من طراز دي-20 ودي-30.

وفي محور دونيتسك، واصلت القوات الروسية وفرق الهجوم عملياتها النشطة لتدمير القوات الأوكرانية في الضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك، وتمكّنت القوات الروسية الجوية من حصار القوات الأوكرانية في الضواحي الشمالية والجنوبية للمدينة، كما نفّذت المقاتلات الروسية 4 طلعات جوية ونفّذت قوات المدفعية 61 مهمّة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك.

وحسب التقرير، أسفرت العمليات على هذا المحور عن تصفية أكثر من 480 جندياً ومرتزقاً وتدمير مدفع هاوتزر دي-30 وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع وتدمير نقاط الانتشار المؤقت للواء الآلي 24 للقوات الأوكرانية، ومفرزة من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية في قرية كونستانتينوفكا.

وفي محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، فقدت القوات المسلّحة الأوكرانية حوالي 30 جندياً، وتم تدمير مدافع دي-30.

وفي محور خيرسون، تمّت تصفية أكثر من 10 جنود أوكرانيين وتدمير مدفع هاوتزر ورادار مضاد للبطارية أمريكي الصنع.

إلى ذلك، أعلن الجيش الروسي أن القوات الأوكرانية حاولت وفشلت بتدمير مستودعات الأسلحة والذخائر التي تم إنشاؤها في ستينيات القرن الماضي في مناجم الملح في قرية باراسكوفيفكا، بالقرب من سوليدار.

وأفاد مقاتلو مجموعة (فاغنر) الروسية لوكالة نوفوستي بأن القوات الأوكرانية قامت بتلغيم جميع المستودعات السوفييتية في سوليدار عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بهدف تدميرها في وقت لاحق، وقاموا بإخراج جميع الأسلحة التي يحتاجون إليها من المستودعات، وتركوا الباقي حتى يحترق كل شيء في حال وقوع انفجار.

وأشاروا إلى أن المستودعات لا تزال تحتوي على الكثير من الأسلحة الصغيرة والذخائر، وأنه عقب سيطرة مجموعة (فاغنر) عليها تمّت إزالة الألغام.

من جهة ثانية، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز مقتل مدنيين اثنين نتيجة القصف الأوكراني على الإقليم أمس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوغوماز قوله في قناته على تلغرام: “إن مدنيين اثنين قُتلا نتيجة القصف الذي نفّذه النازيون الأوكرانيون على قرية سوزيمكا بإقليم بريانسك، كما تسبّب القصف بتدمير مبنى سكني بالكامل وتضرّر منزلين آخرين بشكل جزئي”.

إلى ذلك، أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا أن قوات كييف قصفت مدينة دونيتسك وضواحيها 48 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 237 قذيفة وصاروخاً.

وكانت الممثلية أعلنت يوم الجمعة الماضي أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وضواحيها 47 مرة، وأطلقت 259 قذيفة وصاروخاً، متسبّبة بمقتل 9 مدنيين وإصابة 17 آخرين.