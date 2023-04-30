30-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الصفحة الاولى سلايد الجريدة صحيفة البعث 

المقداد يُشارك باجتماع لوزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق

بشار المحمد

دمشق – سانا

يُشارك وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق، المقرّر عقده في عمان غداً.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة اليوم على حسابها في “تويتر”: سيشارك وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق، الذي يُعقد يوم الإثنين في العاصمة الأردنية عمان، لمتابعة بحث عددٍ من القضايا التي تمّ طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخراً، موضحةً أن الوفد المرافق للوزير المقداد يضم كلاً من معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير، والمستشار إهاب حامد من مكتب الوزير.

اقرأ أيضاً

الخفافيش بريئة من كورونا

hassan

أطفال موهوبون على مسرح أوبرا دمشق

hassan

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الفلبين إلى 51 شخصاً

طلال الزعبي